Опрос: около 40% россиян не планируют уезжать в отпуск в 2020 году

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Четверо из десяти россиян (40%) не планируют уезжать в отпуск в этом году. Большинство тех, кто все-таки собирается уехать в отпуск, проведут его на даче, в гостях у родственников или друзей, свидетельствуют итоги опроса исследовательского холдинга "Ромир", которые есть в распоряжении ТАСС.

"Согласно полученным результатам, четверо из десяти россиян (40%) не собираются куда-либо уезжать, а планируют остаться дома. Доля подобных ответов резко выросла по сравнению с 2019 и 2018 годами (22% и 23% соответственно). Преимущественно об отсутствии планов заявляли россияне старше 56 лет (47%), респонденты со средним доходом (46%) и жители Уральского ФО (49%), который стал единственным регионом, где в мае было зафиксировано падение повседневных расходов", - говорится в итогах опроса.

Среди тех, кто собирается уехать в отпуск в этом году, как и в прошлом году, более четверти (27%) планируют отдохнуть на даче, в гостях у родственников и друзей. "Подобный вид отдыха оказался наиболее популярен среди россиян в возрасте 18-34 лет (33%). В 2018 году доля подобных ответов была немного выше и составляла 31%", - добавляют авторы опроса.

Отпуск в туристической поездке по России хотели бы провести 7% россиян. Чаще других этот вид отдыха выбирали респонденты с высоким доходом (12%). В целом авторы исследования отмечают тенденцию на снижение популярности этого вида отдыха. Около 5% россиян собираются провести отпуск на одном из российских морских курортов.

"Доля подобных ответов наиболее высока среди респондентов из Северо-Западного ФО (9%). По сравнению с прошлыми годами число планирующих отдохнуть подобным образом уменьшилось более чем в два раза - с 14% в 2018 году и 13% в 2019 году. Кроме того, сильное снижение зафиксировано и в категории желающих провести отпуск в зарубежной поездке - лишь 3% заявили о таких планах, тогда как в прошлом году доля подобных ответов равнялась 10%", - говорится в исследовании.

Наименее привлекательным видом отдыха в этом году осталась поездка в российский санаторий или дом отдыха. 3% россиян планируют провести свой отпуск подобным образом. "Каждый пятый россиянин (20%) до сих пор не смог определиться с планами на отпуск (чаще других об этом заявляли респонденты с низким доходом - 26%), что, вероятнее всего, связано с пандемией коронавируса", - добавляют авторы опроса.

Трудности планирования

Кроме того, 9% россиян сообщили об уже купленном по предварительному бронированию туре на отпуск. Четверть из них (25%) планируют использовать тур в том виде, в каком он был куплен, а по 29% граждан вернули потраченные деньги или перенесли тур на более поздний срок. Однако не у всех вопрос решился положительно - 11% респондентов заявили, что их тур был аннулирован без возврата.

В целом, свидетельствуют данные опроса, наблюдается снижение планируемых трат на отпуск по сравнению с прошлым годом. В среднем на отпуск россияне готовы потратить 43,1 тыс. рублей, что на 6 тыс. рублей меньше (минус 12,2%), чем в прошлом году. "Однако текущее значение оказалось выше аналогичного показателя 2018 года (41 700 руб.): рост равен 1 400 руб., или 3,4%", - говорится в итогах исследования.

"Нам предстоит долго разбираться, что является причиной серьезного слома привычной жизни - инфекция или сконцентрированные социальные страхи. Последствия уже сейчас мы можем наблюдать в различных сферах. Так, одни не поедут в отпуск из соображений безопасности или боязни заражения, другие - из-за нехватки денежных средств. Многие не могут планировать в ситуации ограничений. В любом случае все это неизбежно скажется на эффективности экономики и в конечном счете на качестве жизни", - комментирует президент исследовательского холдинга "Ромир", доктор социологических наук Андрей Милехин.

В исследовании приняли участие 1,5 тыс. респондентов в возрасте от 18 лет и старше, проживающих во всех типах населенных пунктов во всех федеральных округах. Выборка репрезентирует взрослое население России.