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Пандемия коронавируса нового типа

Около 10 млн детей в мире могут бросить школу после пандемии из-за бедности

Согласно докладу международной благотворительной организации Save the Children, особую угрозу сложившаяся ситуация представляет для 12 стран, в которые входят несколько государств Африки, а также Йемен и Афганистан

ТАСС, 13 июля. По меньшей мере 9,7 млн детей в мире до конца этого года будут вынуждены прекратить обучение в школе из-за роста бедности и сокращения бюджетных трат на образование после пандемии коронавируса. К такому выводу пришли авторы опубликованного в понедельник доклада международной благотворительной организации Save the Children.

Согласно данным исследования, из-за пандемии коронавируса расходы на образование в некоторых беднейших странах сократятся приблизительно на $77 млрд в течение ближайших 18 месяцев. В связи с этим дети из 40 стран могут навсегда бросить школу и начать зарабатывать на жизнь низкоквалифицированным трудом. Особую угрозу сложившаяся ситуация представляет для 12 стран, в которые входит ряд стран Африки, а также Йемен и Афганистан.

Также в докладе приводятся данные ЮНЕСКО, согласно которым закрытие образовательных учреждений в связи с пандемией коронавируса затронуло больше 1 млрд детей, получающих начальное или среднее образование. У 500 млн из них нет возможности учиться дистанционно, а их родители зачастую безграмотны и не могут помочь им в освоении новых знаний.

Авторы доклада призывают национальные правительства и организации-доноры вложить дополнительные средства в образование, Всемирный Банк - предоставить на эти цели $35 млрд, а коммерческих кредиторов - прекратить взимать платежи по долгам с беднейших стран, что может высвободить еще до $14 млрд, которые также пойдут на обучение детей.

Save the Chilren - международная благотворительная организация, штаб-квартира которой находится в Лондоне. Она помогает детям со всего мира в получении еды, жилья, образования и здравоохранения, а также в защите их прав. Ее деятельность финансируют национальные правительства, крупные коммерческие компании и индивидуальные благотворители. Согласно отчету за 2018 год, организации удалось привлечь более $2,2 млрд.

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