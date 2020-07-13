Правительство РФ выделило Хабаровскому краю 90 машин скорой помощи

ХАБАРОВСК, 13 июля. /ТАСС/. Правительство России в рамках помощи Хабаровскому краю в борьбе с коронавирусом выделило региону 90 машин скорой помощи. Об этом сообщил вице-премьер - полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев на встрече с журналистами, которая прошла в Хабаровске.

"Помощь оказывается. Выделяются средства на создание дополнительных койко-мест. Выделено 90 машин скорой помощи. Выделены десятки тысяч средств защиты", - сказал Трутнев, отвечая на вопрос о поддержке региона в период пандемии.

Он добавил, что в Хабаровском крае наблюдается наибольшее число инфицированных в ДФО и не очень хорошая ситуация с обеспечением койко-местами. Он напомнил, что ограничения начинают сниматься, когда запас свободных коек составляет не менее 50% от общего числа, при этом в Хабаровском крае показатель занятых - 76%.

Ежедневно в Хабаровском крае регистрируется около 100 случаев заражения коронавирусной инфекцией, большие скопления людей - один из основных очагов ее распространения.