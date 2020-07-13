Суд оштрафовал на 10 тыс. рублей журналиста Плющева за пикет в поддержку Азара

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Тверской суд Москвы оштрафовал на 10 тысяч рублей журналиста радиостанции "Эхо Москвы" Александра Плющева за участие в пикете в поддержку арестованного коллеги Ильи Азара. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Суд признал Плющева виновным по ч. 5 ст. 20.2 КоАП (нарушение установленного порядка пикетирования) и назначил ему наказание в виде штрафа в 10 тыс. рублей", - сказали в пресс-службе.

Тверской суд Москвы 28 мая арестовал Азара на 15 суток за участие в пикете в поддержку основателя проекта "Омбудсмен полиции" Владимира Воронцова. Суд признал Азара виновным по ч. 8 ст. 20.2 КоАП РФ ("Повторное нарушение правил пикетирования"). Позже Мосгорсуд снизил Азару срок наказания на 5 суток. После этого в поддержку Азара на пикет к ГУ МВД Москвы вышли его коллеги, в том числе журналисты "Эха Москвы" Татьяна Фельгенгауэр и Александр Плющев, главред "Медиазоны" Сергей Смирнов, главный редактор "Таких дел" Анастасия Лотырева.

Воронцов обвиняется в вымогательстве, вину он не признает. В отношении него возбуждено четыре уголовных дела о вымогательстве и распространении порнографии. Воронцов был задержан и арестован по подозрению в вымогательстве денег у бывшего сотрудника московской полиции за нераспространение фотографий личного характера. Получив от потерпевшего отказ, Воронцов разместил компрометирующие его фотографии у себя в паблике. Экспертиза установила, что опубликованные им фото являются порнографией.

"Омбудсмен полиции" - правозащитный проект, направленный на отстаивание интересов рядовых сотрудников МВД РФ.