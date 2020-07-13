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Актера Емельянова оштрафовали на 20 тыс. рублей за оскорбление полицейского

Кирилл Емельянов снимался в "Ералаше", а также в нескольких фильмах и сериалах, среди которых "Сволочи", "Кадетство", "Кремлевские курсанты"

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Мировой суд Никулинского района Москвы оштрафовал актера Кирилла Емельянова на 20 тыс. рублей за оскорбление полицейского. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"Емельянов признан виновным по ст. 319 УК РФ ("Оскорбление представителя власти"). По данным следствия, в марте этого года он употреблял алкогольные напитки и в какой-то момент потерял сознание. Его знакомая вызвала скорую, но на прибывших медиков актер отреагировал неадекватно. Те вызвали полицию, но актер стал оскорблять их", - сказал собеседник агентства.

В мае мировой суд вынес решение по артисту, приговорив его к штрафу в размере 20 тыс. рублей. Прокуратура обжаловала это решение в Никулинском районном суде, требуя ужесточить наказание, но апелляционная инстанция оставила решение в силе. В Никулинском суде ТАСС в понедельник подтвердили факт рассмотрения жалобы, однако результат заседания не сообщили.

Актерская карьера Емельянова началась в девять лет - он снимался в ряде выпусков детского киножурнала "Ералаш". Позже он снялся в нескольких фильмах и сериалах, среди которых "Сволочи", "Кадетство", "Кремлевские курсанты".

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