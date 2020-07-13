В Брянской области отменили режим самоизоляции для пожилых людей

ТАСС, 13 июля. Режим самоизоляции для граждан 65 лет и старше, введенный в Брянской области из-за пандемии коронавирусной инфекции, отменен по рекомендации областного управления Роспотребнадзора. Также с 13 июля возобновляется работа парков, музеев, библиотек, спортобъектов, домов отдыха, салонов красоты, предприятий общественного питания, сообщил в понедельник оперативный штаб региона.

"Ряд ограничительных мероприятий снимается в Брянской области с 13 июля по решению оперативного штаба <...> Режим самоизоляции для граждан в возрасте 65 лет и старше по решению оперативного штаба не будет продлен", - говорится в сообщении.

С понедельника при строгом соблюдении рекомендаций Роспотребнадзора разрешена работа парков культуры и отдыха, физкультурно-спортивных организаций, музеев, зоопарков, библиотек, аттракционов, всех предприятий общественного питания. "Возобновляется бронирование мест приема и размещения граждан в пансионатах, домах отдыха, санаторно-курортных организациях, санаторно-оздоровительных детских лагерях круглогодичного действия", - отметили в штабе.

При загрузке не выше 50% от плановой смогут принимать посетителей фитнес-центры, организации спортивной подготовки, разрешено проводить тренировки сборных команд Брянской области, профессиональных спортклубов. Решение о смягчении ограничений принято на основании рекомендаций регионального управления Роспотребнадзора в связи со стабилизацией эпидситуации в Брянской области, где среднесуточный показатель темпа прироста заболевших коронавирусной инфекцией за две недели составил 0,7%. "Отмечается также значительное снижение количества выявленных внебольничных пневмоний, снижение заболеваемости наблюдается на протяжении последних шести недель", - добавили в оперативном штабе.

Режим повышенной готовности из-за опасности распространения коронавирусной инфекции в Брянской области введен с 18 марта, 1 июня он был продлен до отдельного распоряжения главного государственного санитарного врача региона. Первый этап снятия ограничительных мер начался с 9 июня, второй - с 6 июля. На территории региона сохраняются ограничения на работу торговых объектов площадью более 800 кв. метров, предельное количество покупателей в них, продолжают действовать масочный и дезинфекционный режимы.

По данным оперативного штаба на 13 июля, в регионе лабораторно подтверждено 6 817 случаев заражения коронавирусом, 47 - за последние сутки. Всего с начала пандемии выздоровел 5 131 человек, 35 умерли.