КРЭТ планирует до конца июля закончить испытания масок, защищающих от коронавируса

РАМЕНСКОЕ /Московская область/, 13 июля. /ТАСС/. Раменский приборостроительный завод (РПЗ, входит в КРЭТ госкорпорации "Ростех") до конца июля планирует завершить цикл испытаний индивидуальных масок с системой очистки воздуха "ТИОКРАФТ", способных обеспечить защиту от коронавируса. Об этом рассказал журналистам его генеральный директор Сергей Анохин.

"Сейчас проводим целую группу длинных серьезных испытаний индивидуальных масок с системой очистки воздуха "ТИОКРАФТ", как только получим все необходимые документы, у нас все готово, чтобы начать их производить. Планируем закончить испытания к концу июля", - сказал он.

Анахон рассказал, что технология очистки воздуха "ТИОКРАФТ" проходила тестирование в специализированных лабораториях. В результате было получено заключение, что онп полностью разлагает вирусы и бактерии.

Работа респиратора-полумаски возможна от автономного источника питания. "Это не та маска-респиратор, которую можно носить несколько часов, ей можно пользоваться несколько лет. Фильтр в маске сам себя очищает", - отметил гендиректор завода.