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Пандемия коронавируса нового типа

Аксенов заявил, что школы Крыма откроются для учеников 1 сентября в обычном режиме

По словам главы республики, переход на дистанционное обучение вновь возможен только по распоряжению федерального центра

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июля. /ТАСС/. Новый учебный год в школах Крыма с 1 сентября начнется в очной форме, вновь перейти на дистанционное обучение они смогут только по распоряжению федерального центра, сообщил в понедельник на своей странице "ВКонтакте" глава республики Сергей Аксенов.

Аксенов 2 июня поручил подготовиться к дистанционному формату проведения уроков в предстоящем учебном году из-за пандемии нового коронавируса. Власти Крыма должны были обеспечить планшетами и смартфонами школьников, не имеющих возможности обучаться дистанционно.

"Учебный год в Республике Крым начнется с 1 сентября в формате очного обучения. Решение о дистанционном обучении может быть принято только в том случае, если будет прямое распоряжение федерального центра. Крымчане, учимся как обычно", - написал Аксенов.

С 17 марта в Крыму действует режим повышенной готовности из-за пандемии нового коронавируса. Уроки в школах с 6 апреля по 22 мая, когда начались каникулы, проводились в дистанционном режиме. В республике обучается более 200 тыс. детей.

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РоссияАксенов, Сергей ВалерьевичКрымПандемия коронавируса нового типа
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