Кузнецова предложила создать в регионах центры помощи детям, зависимым от контента в сети

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова считает важным создавать в регионах центры помощи подросткам, которые оказались зависимыми от деструктивного контента в интернете. Об этом она сообщила на онлайн-встрече с участниками II Всероссийского слета детских общественных советов при уполномоченных по правам ребенка в субъектах РФ.

Кузнецова рассказала про центр в Туле, в котором детей обучают информационной безопасности, проводят реабилитацию тех, кто попал в зависимость от деструктивных информационных ресурсов. "Важно, чтобы подобные прецеденты были и в других регионах. Если уполномоченные в Тульской области меня слышат, я считаю, что нужно молодых людей познакомить с этим центром, рассказать, как он работает, подготовить, может быть, презентацию для уполномоченных по правам ребенка, чтобы эта модель, которая освоена в Туле, могла быть востребована и в других регионах", - сказала Кузнецова.

Она также рассказала, что 300 участников слета приняли участие в анкетировании, по итогам которого выяснилось, что 52% детей считают позитивным контентом информационные ресурсы, направленные на повышение уровней этического, гражданско-патриотического, культурно-эстетического развития личности, на формирование активной жизненной позиции и ответственного отношения к жизни.

По ее словам, 36% опрошенных сообщили, что в интернете их больше всего привлекает возможность общаться с большим кругом людей и находить новых друзей, 16% отметили быстрый поиск необходимой информации, 13% - продвижение собственных идей и проектов.

"Размышляя о том, что больше всего не нравится в сети интернет, почти 36% отмечают агрессию и травлю. На втором месте - фейковая информация (больше 28%). И третье (19,9%) - информация, пропагандирующая и склоняющая к деструктивному поведению", - сказала Кузнецова. Она добавила, что 24% опрошенных хотели бы видеть больше обучающих ресурсов в интернете, 12,8% добавили бы мотивационный контент, почти 12% за то, чтобы было больше ресурсов на тему духовно-нравственных ориентиров, семейных ценностей, 21% респондентов все устраивает.