Синоптики предупредили о похолодании в Центральной России

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Синоптики прогнозируют похолодание на 8-10 градусов, кратковременные дожди, грозы в большинстве регионов Центрального федерального округа (ЦФО) с 13 по 15 июля. Так, в Брянской, Орловской, Смоленской и ряде других областей температура воздуха понизится до плюс 15-19 градусов, сообщили ТАСС в местных центрах по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (ЦГМС).

По данным региональных ЦГМС, прохладная погода к 15 июля установится в Брянской, Калужской, Орловской, Курской, Смоленской, Тверской и Тульской областях. В этих регионах, начиная с понедельника пройдут кратковременные дожди, местами с грозами, столбики термометров покажут плюс 15-19 градусов. "Уже к вечеру понедельника в Орловской области будет чувствоваться действие холодного фронта - поднимется ветер, возможны осадки, грозы, температура воздуха начнет постепенно опускаться. Обильные дожди ожидаются во вторник и среду", - сказала ТАСС дежурный синоптик регионального гидрометцентра.

В Белгородской, Воронежской, Липецкой, Рязанской областях в ближайшие дни также пройдут дожди различной интенсивности, похолодает в среднем на 5-8 градусов - до плюс 20-25. Как рассказала ТАСС дежурный синоптик гидрометцентра по Воронежской области Светлана Перова, уже во вторник в регионе местами ожидаются ливни, грозы, возможен град. "Температура понижается, в эту ночь еще 16-21 градус тепла, днем 23-28 градусов тепла, но затем похолодает: ночью - до 10-15 градусов, а днем - до 20-25 градусов", - сказала Перова.

Наиболее теплая погода - до плюс 24-29 градусов - сохранится во Владимирской, Ивановской, Костромской, Тамбовской, Ярославской областях, сообщили в местных ЦГМС.

На сайте Гидрометцентра России отмечается, что 13-15 июля регионы ЦФО окажутся под влиянием малоподвижного холодного атмосферного фронта, который будет пересекать округ с юга на север. В большинстве областей в этот период ожидаются кратковременные дожди, местами сильные ливни с грозами, градом и ветром до 20 м/с.