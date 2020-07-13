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Пандемия коронавируса нового типа
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Еще 20 добровольцам ввели второй компонент вакцины от коронавируса

Второй компонент ввели на 21-е сутки после первого
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© Снимок с видео. Минобороны РФ/ТАСС

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Второй компонент вакцины от коронавируса введен еще 20 добровольцам на 21-е сутки после первого. Об этом в понедельник сообщили в Минобороны России.

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"20 участникам эксперимента в составе второй группы добровольцев, находящихся в филиале Главного военного клинического госпиталя имени Н. Н. Бурденко, введен второй компонент вакцины от коронавируса COViD-19, испытания которой проводятся Минобороны России совместно с Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи", - сообщили в ведомстве.

В Минобороны также заявили, что не пытаются искусственно сократить срок испытаний вакцины.

"В Минобороны России испытания вакцины на добровольцах для избежания в последующем рисков ее применения проводятся в полном соответствии с действующим законодательством и научной методологией, без каких-либо попыток сокращения сроков исследования", - говорится в сообщении.

В ведомстве также отметили, что полученные данные исследований позволяют с уверенностью говорить о безопасности и хорошей переносимости вакцины.

Испытание вакцины от коронавирусной инфекции проводятся на двух группах добровольцев в филиале Главного военного клинического госпиталя имени Н. Н. Бурденко.

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