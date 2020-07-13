МИД Турции: страна продолжит относиться к собору Святой Софии как объекту наследия ЮНЕСКО

ТАСС, 13 июля. Анкара продолжит защищать и охранять собор Святой Софии в Стамбуле как объект всемирного наследия ЮНЕСКО. Об этом заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу в понедельник в эфире телеканала TRT .

"Айя-София находится в списке объектов мирового наследия, это верно. Но разве раньше она там не была? Мы уважаем желание тех, кто не хочет, чтобы она пострадала. Она и не пострадала за годы, когда была мечетью. Мы должны защищать наследие наших предков. Обо всех своих шагах [по изменениям в Святой Софии] мы будем уведомлять ЮНЕСКО", - сказал министр.

Чавушоглу отметил, что в его стране "с удивлением восприняли некоторые заявления ЮНЕСКО". Между тем он в очередной раз указал, что Турция резко отвергает любые заявления относительно ситуации вокруг собора Святой Софии, которые могут трактоваться как вмешательство в суверенные права страны.

ЮНЕСКО 11 июля выразила глубокое сожаление в связи с принятым властями Турции без предварительного диалога решением изменить статус собора Святой Софии. Генеральный директор организации Одре Азуле указала, что "государство, на территории которого находится объект, должно не допускать изменений, которые посягают на универсальную ценность памятника", и "обязано предварительно уведомлять ЮНЕСКО о любой модификации, а в случае необходимости этот вопрос должен быть вынесен на рассмотрение Комитета всемирного наследия".