Число заразившихся коронавирусом приближается к 13 млн. США и Индия лидируют по приросту

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Рекордное число заразившихся коронавирусом было зафиксировано в мире за минувшие сутки - более 230,3 тыс. случаев, общее количество инфицированных превысило 12,9 млн человек, умерли почти 570 тыс. пациентов.

В США на выходных суточный прирост числа инфицированных дважды преодолевал отметку в 60 тыс., что почти вдвое выше пиковых показателей апреля. Новый рекордный показатель - 28,7 тыс. случаев заражения за сутки - зафиксировал в понедельник Минздрав Индии, общее количество инфицированных в стране приблизилось к 880 тыс. человек.

Количество заразившихся коронавирусом в Аргентине превысило 100 тыс., в Колумбии - 150 тыс. В Мексике этот показатель вплотную приблизился к 300 тыс., а количество умерших превысило отметку в 35 тыс. человек, 30-тысячный рубеж по числу летальных исходов преодолела Франция.

Из-за продолжающегося быстрого роста количества инфицированных ЮАР и Иран вытеснили Испанию из десятки наиболее затронутых коронавирусом стран. Из европейских стран там осталась только Великобритания, где число случаев заражения вплотную приблизилось к 290 тыс. человек.

В первой десятке

Первое место в мире занимают США - за время пандемии коронавирусом там заразились более 3,2 млн человек. С начала июня в стране наблюдается резкий рост количества инфицированных: в субботу Университет Джонса Хопкинса, который ведет подсчеты на основе данных федеральных и местных властей, зафиксировал максимальный показатель - 66 627 новых случаев за сутки. Из-за ухудшения эпидемической обстановки власти ряда штатов восстанавливают санитарные ограничения и ужесточают требования к соблюдению социальной дистанции и ношению защитных масок.

О некотором снижении суточных темпов прироста новых заразившихся за последние два дня сообщил в понедельник Минздрав Бразилии. Тем не менее, она продолжает оставаться на втором месте по общему количеству инфицированных - свыше 1,86 млн человек.

Индия, где ежедневно с начала июля выявляют около 20 тыс. новых случаев, а общее количество заболевших инфекцией превысило 878 тыс., занимает третью позицию в мире.

Следом за ней идет Россия (почти 733,7 тыс. заразившихся), где уже больше двух недель фиксируется менее 7 тыс. новых заразившихся за сутки.

Пятую и шестую строчки занимают Перу (322,7 тыс. инфицированных) и Чили (315 тыс.), где ситуация вышла на плато по числу новых случаев заражения.

На седьмое место поднялась Мексика, где к понедельнику общее количество инфицированных за время пандемии превысило 299,7 тыс. человек. С 24 июня в этой стране ежедневно фиксируется в среднем более 5 тыс. новых случаев заражения.

За счет значительно более высоких темпов распространения инфекции Мексика на выходных обошла Великобританию, где насчитывается более 289,6 тыс. случаев заражения.

На девятую позицию вышла Южно-Африканская Республика (почти 264,2 тыс. инфицированных), где с середины июня количество новых случаев заражения стремительно растет и на минувшей неделе дважды превышало отметку в 13 тыс.

Замыкает десятку Иран, где, по данным Минздрава страны, болеют уже более 257 тыс.

В Америке и Азии

В целом регион Северной и Южной Америки остается эпицентром вспышки коронавируса: на него приходится свыше 6,5 млн случаев заражения, то есть более половины от общемирового количества.

Страны региона занимают половину мест в первой десятке наиболее затронутых коронавирусом государств, а Колумбия, где в воскресенье количество инфицированных преодолело 150-тысячный рубеж, и Канада (107,1 тыс. заразившихся) замыкают вторую десятку. Кроме того, Аргентина в минувшие выходные стала восьмым государством региона, где количество инфицированных превысило отметку в 100 тыс.

В Азии, помимо Индии и Ирана, неблагополучная ситуация складывается в Пакистане, где количество инфицированных приблизилось к 249 тыс. человек. По этому показателю страна пока занимает 12-е место в мире, но может вскоре обойти Испанию (253,9 тыс.).

К 230 тыс. приблизилось число случаев заражения в Саудовской Аравии - это 14-е место в мире вслед за Италией (242,8 тыс.). Турция (почти 213 тыс.) занимает 15-е место, опережая Германию (около 199 тыс.).

На 17-е место в мире вышла Бангладеш (свыше 181,1 тыс. инфицированных), опередившая Францию (170 тыс).

Ситуация в Европе

В Европе, которая весной была эпицентром вспышки коронавируса, эпидемическая ситуация в целом стабилизировалась, хотя в отдельных странах время от времени фиксируются локальные вспышки инфекции. Из-за этого, в частности, в нескольких регионах Испании, в том числе в популярных местах пляжного отдыха, восстановлен обязательный масочный режим, отдельные санитарные ограничения продолжают действовать во Франции, Болгарии и еще ряде стран.

Финляндия с 13 июля снимает введенные из-за пандемии ограничения на поездки почти в 20 европейских стран. В их числе - Австрия, Андорра, Бельгия, Греция, Италия, Кипр, Словакия и Швейцария. В то же время ограничения по въезду в Финляндию будут продлены для Великобритании, Испании, Польши, Португалии, Франции, Чехии, Швеции.

Венгрия может стать первой европейской страной, разрешившей въезд из России. Как сообщил в понедельник официальный информационный портал венгерского правительства, оперативный штаб по борьбе с пандемией коронавируса рекомендовал правительству Венгрии внести Россию в список стран, приезжающим из которых с 15 июля будет разрешен въезд с условием соблюдения двухнедельного карантина или предоставления медицинской справки об отсутствии заражения коронавирусом.

Как сообщила 10 июля журналистам вице-премьер РФ Татьяна Голикова, правительство начнет обсуждение возможного возобновления международного авиасообщения после 15 июля. Ранее Роспотребнадзор направил в Минтранс и Росавиацию список из 13 стран, куда Россия может возобновить рейсы на первом этапе, среди которых, в частности, была и Венгрия. В то же время по решению Совета ЕС Россия не вошла в первоначальный перечень государств, с которыми сообщество готово открыть границы. Новая редакция списка "безопасных стран" должна быть подготовлена Советом ЕС к 15 июля.

Смертность от коронавируса

Первое место по количеству смертей из-за коронавируса занимает США - там, по информации Университета Джонса Хопкинса, умерли почти 135 тыс. человек. В связи со всплеском заболеваемости американские медики не исключают, что в ближайшие две недели произойдет и рост числа летальных исходов.

На втором месте находится Бразилия, где, по данным Минздрава страны на понедельник, зафиксировано 72,1 тыс. летальных исходов.

Далее следуют Великобритания (более 44,8 тыс. смертей из-за коронавируса) и Мексика (около 35 тыс. летальных исходов), которая в воскресенье обогнала по этому показателю Италию (свыше 34,9 тыс.).

Во Франции, занимающей шестую позицию, количество умерших из-за коронавируса, согласно данным Национального агентства здравоохранения, преодолело 30-тысячный рубеж.

В находящейся на седьмом месте Испании насчитывается 28,4 тыс. умерших. Европейскую страну постепенно нагоняет Индия, где к понедельнику число летальных исходов превысило 23,1 тыс.

Девятое место с большим отставанием занимает Иран (свыше 12,8 тыс. умерших), а замыкает десятку Перу (почти 11,7 тыс. летальных исходов).