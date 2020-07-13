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Дело в отношении Сергея Фургала

В Хабаровске началась несогласованная акция в поддержку Фургала

Мероприятие проходит у здания регионального правительства

ТАСС, 13 июля. Очередная несогласованная акция в поддержку арестованного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала началась в Хабаровске у здания правительства, передает корреспондент ТАСС.

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Как и в предыдущие три раза, несогласованное мероприятие проходит на площади Ленина. По периметру площади дежурят сотрудники полиции, которые просят собравшихся не нарушать общественный порядок и разойтись. Вход в здание правительства также контролируется сотрудниками правоохранительных органов. Число участников акции заметно меньше, чем наблюдалось на тех, что прошли в выходные дни, но региональное УМВД пока не сообщает об их точном количестве. Участники акции также прошли по центральным улицам города, но двигались не по дороге, перекрывая движение, как прежде, а по тротуару.

 

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РоссияФургал, Сергей ИвановичХабаровский крайДело в отношении Сергея Фургала
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