В Хабаровске началась несогласованная акция в поддержку Фургала

Как и в предыдущие три раза, несогласованное мероприятие проходит на площади Ленина. По периметру площади дежурят сотрудники полиции, которые просят собравшихся не нарушать общественный порядок и разойтись. Вход в здание правительства также контролируется сотрудниками правоохранительных органов. Число участников акции заметно меньше, чем наблюдалось на тех, что прошли в выходные дни, но региональное УМВД пока не сообщает об их точном количестве. Участники акции также прошли по центральным улицам города, но двигались не по дороге, перекрывая движение, как прежде, а по тротуару.