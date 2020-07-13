Вакцина от коронавируса может поступить в гражданский оборот в середине августа

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Вакцина от коронавируса, разработанная Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава России, может поступить в гражданский оборот в середине августа. Об этом в понедельник ТАСС сообщил директор центра Александр Гинцбург.

"В гражданский оборот вакцина может поступить 12-14 августа, в середине августа", - сказал он.

Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи планирует подать на регистрацию свою вакцину против коронавируса 2-4 августа. "Насколько я помню график, утвержденный [министром здравоохранения РФ] Михаилом Альбертовичем Мурашко, это 2-4 августа мы должны подать на регистрацию. До 12 августа Росздравнадзор должен проверить те партии, которые мы разрабатываем", - сказал Гинцбург.

Стартовал второй этап испытания вакцины, окончание исследований планируется в конце июля - начале августа, отметил Гинцбург. "Второй этап сейчас фактически начался <...> Он закончится к началу августа, к концу июля, к моменту регистрации", - сказал он.