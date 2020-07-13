Замглавы МИД Богданов поделился воспоминаниями о командировках в страны Ближнего Востока

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель министра иностранных дел Михаил Богданов в понедельник в интервью первому заместителю генерального директора ТАСС Михаилу Гусману рассказал о своих воспоминаниях от длительных командировок в Йемен, Сирию, Израиль и Египет.

"В каждой стране остается память и часть личной жизни, профессиональной деятельности. Я работал в посольствах в наших дипломатических представительствах, везде были друзья и хорошие коллективы, и хорошие воспоминания, - сказал Богданов. - Вспоминается молодость, первая командировка была в Южном Йемене, в Адене, там я провел несколько лет, конечно, когда мы все были молодыми одни впечатления, один круг интересов, и спорт, и может что-то более активное, когда молодежь работает в одном коллективе, в одном представительстве. В Ливане тоже работа была очень интересная, напряженная, и гражданская война и палестинское присутствие было и разные сложные ситуации".

Замминистра рассказал, что у него было две командировки в Сирию, общей продолжительностью в 10 лет, из которых он вынес очень много впечатлений и эта арабская республика стала ему очень близка.

"И в Израиле был послом и в Египте, конечно, каждая страна имеет свою специфику, очень интересную историю и культуру, поэтому трудно сделать выбор. Тем более, что я потом поездил по всем арабским странам, ближневосточным странам и Африка теперь, - продолжил он. - Африка для меня регион новый, но из 56 стран я был уже, наверное, в 47. Это очень интересный регион, и его страны отличаются какими-то историческими, культурными особенностями".

Высокопоставленный дипломат указал на то, что дипломат должен полюбить страну, в которой он работает, и населяющий ее народ.

"Задача остается одна, если так просто описать смысл дипломатической профессии - это заводить друзей, а не врагов. Поэтому настрой должен быть такой, чтобы расширять круг друзей, которые симпатизируют не только тебе, но тебе, как представителю, России, российского народа, и таким образом расширяются возможности для реализации наших интересов на взаимовыгодной и взаимоуважительной основе с теми странами, где приходится работать дипломатами", - резюмировал Богданов.