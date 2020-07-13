Пользователи сообщают о сбое в работе сервисов Google в России

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Проблемы в работе сервисов американской компании Google наблюдаются в России в понедельник. Об этом сообщается на странице портала Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов.

В частности, проблемы коснулись видеохостинга YouTube. Около 92% пользователей основного сайта Google, пожаловавшихся на проблемы, имеют сложности с работой сайта, а 7% не могут войти в свою учетную запись. У большинства сообщивших о сбоях на YouTube (91%) проблемы с работой сайта, еще 5% испытывают проблемы с проигрыванием видео, а 3% не могут зайти на свою страницу видеохостинга.