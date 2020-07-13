В лагерях Крыма до конца года смогут отдохнуть до 20 тыс. детей

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июля. /ТАСС/. Международный детский центр "Артек" и другие лагеря Крыма до конца года смогут принять порядка 20 тыс. детей из региона, сообщил на своей странице "ВКонтакте" глава региона Сергей Аксенов.

Ранее Аксенов сообщал, что Крым не будет принимать группы детей из других регионов страны до стабилизации ситуации с новым коронавирусом. В связи с такой ситуацией в детские лагеря Крыма планировалось отправить больше местных ребят, чем обычно.

"В связи с эпидемиологической ситуацией правительство Республики Крым ранее приняло решение о принятии программы по оздоровлению крымских детей в детских лагерях и здравницах, которые отвечают всем требованиям, выдвигаемым Роспотребнадзором. Данная программа предполагает оздоровление до 20 тыс. детей, часть которых будет отдыхать в международном детском центре "Артек". При этом, чтобы увеличить количество детей, которые смогут отдохнуть, было выдвинуто предложение о сокращении количества дней в лагере с 21 до 14", - написал Аксенов.

По его словам, такое предложение поддержало и руководство "Артека". "Считаю, что в сегодняшних условиях это лучшее предложение, которое поможет большему количеству крымских детей отдохнуть", - пояснил глава Крыма.

Он добавил, что сейчас в 18 детских оздоровительных учреждениях Республики Крым отдыхают 4 429 детей. На данный момент в Крыму зарегистрировано 56 учреждений, готовых принять школьников. Однако, по его мнению, необходимо найти возможность и увеличить количество здравниц, которые могут принимать на оздоровление и отдых детей из региона.

"При этом, учитывая, что прием в здравницы будет продлен до конца года, Министерство образования, науки и молодежи Республики Крым должно опубликовать все методики и инструкции по обучению в каждом конкретном лагере. Родители должны понимать, какую учебную программу их дети будут осваивать за данный период. Также со школами будут подписаны договоры о том, что этот процесс будет обеспечен, в том числе, за счет дистанционных технологий", - отметил он.

По данным Аксенова, за минувшие сутки в регионе зарегистрировано семь случаев коронавирусной инфекции. Всего за весь период в республике зарегистрировано 878 случаев заражения, выздоровели за весь период 647 человек.