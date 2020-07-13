{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Новгородской области запустили программу помощи выпускникам при трудоустройстве

Уже больше 100 молодых специалистов проходят стажировки на предприятиях

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 13 июля. /ТАСС/. Власти Новгородской области начали реализацию программы поддержки выпускников вузов и колледжей, испытывающих сложности с устройством на работу из-за ситуации с коронавирусом. Поиск будущего места работы для молодого специалиста ведут индивидуально, более 100 выпускников уже приступили к стажировке на предприятиях, сообщила журналистам в понедельник, 13 июля, министр образования региона Евгения Серебрякова.

"У нас таких ребят довольно много и, соответственно, с каждым нужно отработать, найти ему соответствующее место, заключить договор с партнером. Работы довольно много, она очень интенсивно у нас проходит, потому что у нас уже больше 100 ребят нашли место дальнейшей работы, отправлены на стажировки", - сказала Серебрякова.

Ранее новгородские власти заявили о создании областной программы поддержки в трудоустройстве выпускников вузов или колледжей, помощь окажут почти 400 молодым специалистам. В течение трех месяцев власти будут предоставлять субсидии в размере одного МРОТ работодателю, взявшему на стажировку выпускника, у которого появляется возможность за это время показать свою компетенцию и заинтересовать работодателя.

Программа поддержки для выпускников, испытывающих сложности с устройством на работу из-за ситуации с коронавирусом, власти региона создали для молодых специалистов, не относящихся к бюджетной сфере. Последним же сразу предлагают существующие в регионе вакантные места для трудоустройства. Координацией работы по программе поддержки выпускников занимается новгородский Центр опережающей профессиональной подготовки кадров.

Теги
РоссияНовгородская область
Кировский аэропорт погасил всю задолженность по заработной плате перед сотрудниками
По данным областной прокуратуры, сотрудники аэропорта не в полном объеме получили заработную плату в апреле и мае
Читать полностью