В Новгородской области запустили программу помощи выпускникам при трудоустройстве

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 13 июля. /ТАСС/. Власти Новгородской области начали реализацию программы поддержки выпускников вузов и колледжей, испытывающих сложности с устройством на работу из-за ситуации с коронавирусом. Поиск будущего места работы для молодого специалиста ведут индивидуально, более 100 выпускников уже приступили к стажировке на предприятиях, сообщила журналистам в понедельник, 13 июля, министр образования региона Евгения Серебрякова.

"У нас таких ребят довольно много и, соответственно, с каждым нужно отработать, найти ему соответствующее место, заключить договор с партнером. Работы довольно много, она очень интенсивно у нас проходит, потому что у нас уже больше 100 ребят нашли место дальнейшей работы, отправлены на стажировки", - сказала Серебрякова.

Ранее новгородские власти заявили о создании областной программы поддержки в трудоустройстве выпускников вузов или колледжей, помощь окажут почти 400 молодым специалистам. В течение трех месяцев власти будут предоставлять субсидии в размере одного МРОТ работодателю, взявшему на стажировку выпускника, у которого появляется возможность за это время показать свою компетенцию и заинтересовать работодателя.

Программа поддержки для выпускников, испытывающих сложности с устройством на работу из-за ситуации с коронавирусом, власти региона создали для молодых специалистов, не относящихся к бюджетной сфере. Последним же сразу предлагают существующие в регионе вакантные места для трудоустройства. Координацией работы по программе поддержки выпускников занимается новгородский Центр опережающей профессиональной подготовки кадров.