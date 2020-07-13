Архангельская область получит 33 млн рублей на отпускные медикам, работающим с COVID-19

АРХАНГЕЛЬСК, 13 июля. /ТАСС/. Архангельская область получит из федерального бюджета более 33 млн рублей на выплаты отпускных медицинским работникам, задействованным в борьбе с коронавирусной инфекцией, сообщает в понедельник пресс-служба территориального фонда обязательного медицинского страхования региона.

"В Архангельскую область направят более 33 миллионов рублей на отпускные медицинским работникам, задействованным в борьбе с коронавирусной инфекцией. Дополнительное финансирование потребовалось, так как для таких работников отпускные рассчитываются с учетом стимулирующих выплат, а бюджеты территориальных фондов ОМС таким объемом средств не располагают", - говорится в сообщении.

Средства будут направлены не только на увеличение отпускных, но и на выплаты компенсаций за неиспользованные отпуска. Деньги выделены из резервного фонда правительства РФ.

В регионе зафиксировано 7 122 случая заражения коронавирусной инфекцией, в настоящее время проходят лечение 2 489 человек. Обследованы на коронавирус более 157 тыс. человек.