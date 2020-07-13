Замглавы МИД РФ Богданов рассказал о тонкостях ближневосточной кухни

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД Михаил Богданов в открытом интервью первому заместителю генерального директора ТАСС Михаилу Гусману рассказал о тонкостях кухни арабских стран и о своих любимых ближневосточных блюдах.

По словам высокопоставленного дипломата, в каждой ближневосточной стране есть свои особенности национальной кухни, свои гастрономические изыски. Например, в некоторых странах региона превалируют блюда из мяса, а в некоторых большое разнообразие блюд из рыбы и морепродуктов.

В частности, поделился дипломат, в Багдаде есть уникальное рыбное блюдо масгуф. "И это уникальное приготовление. Это рыба на углях, ее разделывают, разрезают эту рыбу, выловленную в Тигре. И нигде, кроме Багдада, я ничего подобного не пробовал", - поделился Богданов.

"Или в Дамаске шаурма с чесночной приправой - что-то уникальное совершенно, - добавил замглавы МИД. Он отметил, что в кухне стран Магриба, и в частности, в Марокко стоит выделить кускус, а, например, в странах Персидского залива - в тех же ОАЭ, Кувейте, Катаре, в Саудовской Аравии - очень вкусно готовят морепродукты, лобстеров, креветки.

"Мне всегда нравилась ливанская кухня. В Бейруте есть так называемая меза. Когда на стол ставят на небольшие плошки различные закуски, по 10-15 разных видов. Особенно хумус, и мутабаль, и табуле - это, конечно, все вкусно и приятно, особенно с лепешкой", - рассказал замглавы МИД.

"В каждой стране есть что-то особенное и уникальное из деликатесов. Так что я советовал бы всем поездить побольше и пошире с тем, чтобы получить представление о приготовлении блюд в разных странах, потому что в каждой есть что-то особенное", - заключил он.