ЕГЭ по физике и истории прошли без серьезных сбоев и нарушений

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Единые государственные экзамены (ЕГЭ) по физике и истории прошли без сбоев, сообщила в понедельник пресс-служба Рособрнадзора.

"Экзамены по физике и истории, которые участники основного периода ЕГЭ-2020 сдавали 13 июля, прошли в штатном режиме, без серьезных сбоев и нарушений", - говорится в сообщении.

Заявления на участие в ЕГЭ по физике подали около 158 тыс. человек, из них 143 тыс. - выпускники текущего года. На ЕГЭ по истории было зарегистрировано около 120 тыс. участников, в том числе 104 тыс. выпускников 2020 года. Свои результаты они узнают не позднее 27 июля.

Основной период ЕГЭ в 2020 году проходит с 29 июня по 25 июля. Продолжат проведение основного периода экзамены по обществознанию и химии, которые участники ЕГЭ будут сдавать 16 июля.