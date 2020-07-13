В России в летних лагерях отдыхают более 50 тыс. детей

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Летний отдых в РФ организован на данный момент для более чем 50 тыс. детей, заявил в понедельник замминистра просвещения РФ Денис Грибов на пресс-конференции в ТАСС.

"Детским отдыхом, его различными формами, охвачено более 50 тыс. человек", - сказал Грибов. Он добавил, что летняя кампания началась в 18 субъектах РФ, открыто 545 лагерей.

Грибов напомнил, что в 2020 году планировалось открыть 45 тыс. лагерей, однако в связи с пандемией было принято решение открыть порядка 33 тыс. лагерей. В то же время он усомнился, что даже все они заработают в 2020 году.

Минпросвещения России рекомендовало субъектам РФ начать летнюю оздоровительную кампанию с 1 июля.