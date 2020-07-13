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В МЧС сообщили о значительном росте числа погибших в водоемах

В связи с этим подразделения ведомства усилили патрулирование

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. МЧС России зафиксировало значительный рост числа погибших в водоемах. Такие данные в понедельник ТАСС привели в пресс-службе ведомства.

"Подразделениями МЧС России активизирована профилактическая работа на водных объектах в связи со значительным увеличением количества происшествий и гибели людей на них", - сказали в министерстве.

К усиленной работе на водоемах привлечены патрульные группы под руководством Государственной инспекции по маломерным судам МЧС, представители органов исполнительной власти, старосты деревень. Также ведется разъяснительная работа с людьми.

В МЧС отметили, что зачастую у водоемов находят детей без присмотра родителей. "В ходе патрулирования при выявлении таких случаев каждого ребенка специалисты провожают домой, передавая родителям, которые не подозревают об опасном времяпрепровождении детей", - отметили в МЧС.

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