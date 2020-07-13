Кировский аэропорт погасил всю задолженность по заработной плате перед сотрудниками

КИРОВ, 13 июля. /ТАСС/. Кировский аэропорт Победилово погасил всю задолженность по заработной плате перед сотрудниками. Об этом сообщил в понедельник ТАСС начальник коммерческого отдела аэропорта Алексей Губин.

По данным областной прокуратуры, сотрудники аэропорта не в полном объеме получили заработную плату в апреле и мае. Задолженность в апреле превысила 3 млн рублей, в мае - 2 млн рублей. Руководству аэропорта было внесено представление, также на юрлицо и гендиректора завели административные дела.

"На данный момент все выплачено, задолженность в каждом периоде была частичной, сотрудники получали заработную плату, но не в полном объеме", - сказал Губин.

По его словам, пассажиропоток аэропорта в апреле сократился в несколько раз в результате введенных из-за пандемии коронавируса ограничений и приостановки деятельности авиакомпании "Победа". Так, в апреле 2019 года аэропорт обслужил 16 998 пассажиров, а в апреле 2020 года - 597. Восстановления прошлогоднего уровня пассажиропотока в аэропорту ожидают в июле. Это стало возможным благодаря возобновлению полетов "Победой" и смягчению введенных ограничений.

Победилово - аэропорт города Кирова, расположенный в 22 км юго-западнее от центра. Обслуживает региональные рейсы по России. Имеет статус аэропорта федерального значения. Сейчас из Кирова можно улететь в Москву, Нарьян-Мар, Симферополь и Сочи. Рейсы выполняют авиакомпании "Победа", "Руслайн", Ираэро" и "Северный ветер".