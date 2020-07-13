Глава МИД Латвии предложил аннулировать вид на жительство нарушителям режима самоизоляции

РИГА, 13 июля. /ТАСС/. Министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс в понедельник выступил с предложением аннулировать виды на жительство или визы приезжим из других стран при нарушении ими двухнедельного режима самоизоляции по прибытии в республику.

"Продолжая тему об ограничениях в связи с COVID-19 (вызываемое коронавирусом нового типа заболевание - прим. ТАСС) и об отдельных мероприятиях для контроля граждан третьих стран. Считаю, что необходимо ввести мораторий на оформление или продление вида на жительство до тех пор, пока заболеваемость в соответствующей третьей стране не будет соответствовать условиям ЕС (16 случаев на 100 тыс. населения в течение двух недель). У приезжих из третьих стран при въезде в Латвию необходимо обязательно требовать подтверждения соблюдения всех эпидемиологических норм, а в случае нарушения 14-дневной самоизоляции должен последовать денежный штраф и аннулирование вида на жительство или визы", - написал министр на своей странице в Facebook.

Глава внешнеполитического ведомства Латвии также подчеркнул, что считает это предложение соразмерным. Ринкевичс намерен внести эту инициативу на рассмотрение кабинета министров на заседании 14 июля.

В свою очередь, как заявила в понедельник министр здравоохранения Латвии Илзе Винькеле, МИД и министерство сообщения (транспорта) республики должны предложить более строгие ограничения на въезд людей из стран красного списка, где заболеваемость превышает 25 случаев на 100 тыс. населения. В этот список также входят Россия и Белоруссия. Ограничения должны относиться к выдаче виз и виду на жительство, считает она.

Первый случай заражения коронавирусом в Латвии был зафиксирован 2 марта. С тех пор выявлено 1 174 инфицированных, 31 из них умер, 1 019 выздоровели. Правительство в середине марта объявило режим чрезвычайного положения до 14 апреля, затем продлило его до 12 мая, а после - до 9 июня. Он предусматривал ряд ограничительных мер, включая приостановку всех международных пассажирских перевозок.

С начала прошлой недели в Латвии начался резкий рост числа заразившихся коронавирусом, а также было выявлено несколько очагов инфекции. Чтобы ограничить распространение вируса и предотвратить новые вспышки, правительство республики приняло решение вновь сократить время работы мест общественного питания, а также культурных, спортивных, развлекательных заведений. В свою очередь глава МИД допустил, что в целях ограничения распространения инфекции может быть пересмотрена система предоставления вида на жительство.