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Пандемия коронавируса нового типа

Глава МИД Латвии предложил аннулировать вид на жительство нарушителям режима самоизоляции

Эдгарс Ринкевичс также считает необходимым ввести мораторий на оформление или продление вида на жительство, пока заболеваемость в соответствующей третьей стране не составит 16 случаев на 100 тыс. населения в течение двух недель

РИГА, 13 июля. /ТАСС/. Министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс в понедельник выступил с предложением аннулировать виды на жительство или визы приезжим из других стран при нарушении ими двухнедельного режима самоизоляции по прибытии в республику.

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"Продолжая тему об ограничениях в связи с COVID-19 (вызываемое коронавирусом нового типа заболевание - прим. ТАСС) и об отдельных мероприятиях для контроля граждан третьих стран. Считаю, что необходимо ввести мораторий на оформление или продление вида на жительство до тех пор, пока заболеваемость в соответствующей третьей стране не будет соответствовать условиям ЕС (16 случаев на 100 тыс. населения в течение двух недель). У приезжих из третьих стран при въезде в Латвию необходимо обязательно требовать подтверждения соблюдения всех эпидемиологических норм, а в случае нарушения 14-дневной самоизоляции должен последовать денежный штраф и аннулирование вида на жительство или визы", - написал министр на своей странице в Facebook.

Глава внешнеполитического ведомства Латвии также подчеркнул, что считает это предложение соразмерным. Ринкевичс намерен внести эту инициативу на рассмотрение кабинета министров на заседании 14 июля.

В свою очередь, как заявила в понедельник министр здравоохранения Латвии Илзе Винькеле, МИД и министерство сообщения (транспорта) республики должны предложить более строгие ограничения на въезд людей из стран красного списка, где заболеваемость превышает 25 случаев на 100 тыс. населения. В этот список также входят Россия и Белоруссия. Ограничения должны относиться к выдаче виз и виду на жительство, считает она.

Первый случай заражения коронавирусом в Латвии был зафиксирован 2 марта. С тех пор выявлено 1 174 инфицированных, 31 из них умер, 1 019 выздоровели. Правительство в середине марта объявило режим чрезвычайного положения до 14 апреля, затем продлило его до 12 мая, а после - до 9 июня. Он предусматривал ряд ограничительных мер, включая приостановку всех международных пассажирских перевозок.

С начала прошлой недели в Латвии начался резкий рост числа заразившихся коронавирусом, а также было выявлено несколько очагов инфекции. Чтобы ограничить распространение вируса и предотвратить новые вспышки, правительство республики приняло решение вновь сократить время работы мест общественного питания, а также культурных, спортивных, развлекательных заведений. В свою очередь глава МИД допустил, что в целях ограничения распространения инфекции может быть пересмотрена система предоставления вида на жительство.

Теги
ЛатвияПандемия коронавируса нового типа
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