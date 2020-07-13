Госавтоинспекция: почти половина водителей в РФ отвлекается от дороги во время движения

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Почти половина российских водителей отвлекается от дороги, управляя автомобилем. При этом 70% из них уверены, что это не мешает им контролировать ситуацию, сообщили ТАСС в понедельник в Госавтоинспекции МВД России.

"В России 49% водителей отвлекаются от дороги во время движения. Основными факторами отвлечения внимания водителей являются - общение с пассажирами (59%), поиск радиостанции (45%), разговоры по телефону и написание сообщений (19%)", - сказал собеседник агентства.

Как отметили в Госавтоинспекции, именно отвлечение внимания водителей является одним из основных факторов риска ДТП, в том числе с тяжелыми последствиями. Особую тревогу вызывает то, что водители зачастую недооценивают степень опасности внешних раздражителей. Это подтверждают и результаты исследования, проведенного в рамках кампании "Внимание на дорогу".

Так, только четверть опрошенных водителей считает общение с пассажиром серьезным фактором отвлечения внимания. С тем, что разговоры по телефону за рулем могут быть опасны, согласны 2/3 водителей. Однако при этом 76% опрошенных признаются, что откажутся отвечать на звонок только в условиях плохой видимости или высокой интенсивности движения. А 24% водителей ответят на важный звонок даже в такой ситуации. 36% водителей убеждены, что hands free полностью решает проблему отвлечения внимания за рулем.

Как пояснили в ГИБДД, это только отдельные результаты исследования, которое проводилось с целью изучения проблематики и особенностей поведения на дороге целевой аудитории масштабного социального проекта. Его основная цель - донести до участников дорожного движения опасность отвлекающих факторов, убедить их осознать проблему и скорректировать свое поведение на дороге. Так, по данным ВОЗ, разговоры по телефону во время вождения, даже с использованием мобильной гарнитуры, повышают риск попадания в ДТП в четыре раза, а если водитель пишет или читает сообщения, риск возрастает более чем в 20 раз. Кампания "Внимание на дорогу" направлена на минимизацию этих рисков.

Ранее на пресс-конференции в ТАСС по поводу открытия кампании заместитель начальника ГУОБДД МВД России генерал-майор полиции Олег Понарьин выразил уверенность в том, что социальная кампания, которая будет проходить в 15 регионах России все лето и осень, станет еще одним важным шагом на пути к главной цели - стремлению к нулевой смертности на дорогах.

Социальная кампания "Внимание на дорогу"

Масштабная социальная кампания "Внимание на дорогу" проходит в рамках реализации федерального проекта "Безопасность дорожного движения" национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги". Кампания направлена на профилактику ДТП, связанных с нарушением правил дорожного движения по причине отвлечения внимания среди всех категорий участников дорожного движения. Чтобы выяснить степень информированности целевой аудитории о факторах риска на дороге специалисты аналитического центра Национальное агентство финансовых исследований (НАФИ) провели исследование, в котором участвовали более 2,5 тыс. россиян, жителей различных регионов старше 18 лет.