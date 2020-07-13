Первый за полярным кругом велопрокат открыли в Мурманске

МУРМАНСК, 13 июля. /ТАСС/. Власти Мурманской области совместно с банком ВТБ реализовали проект по запуску первого в Арктической зоне велопроката в городе Мурманске. Об этом в понедельник сообщила журналистам заместитель губернатора Мурманской области Оксана Астахова.

"Сегодня мы запускаем совместный с банком ВТБ проект "Велобайк", это первый проект в Арктической зоне по велопрокату. [Он] может быть еще одним знаком для привлечения сюда туризма. У нас запланировано десять станций по десять велосипедов, то есть сто байков, которыми можно будет пользоваться. Сегодня мы запускаем девять [станций], десятая еще в работе, и хотелось бы отметить, что со вчерашнего дня одиннадцать поездок у нас уже проведены", - сказала Астахова.

Она добавила, что в дальнейшем видит перспективу расширения проекта "Велобайк". В работе градостроительного комплекса региона при планировании других новых проектов будут предусматривать строительство велодорожек, где это возможно.

Один из партнеров проекта, управляющий ВТБ в Мурманской области Дмитрий Ким подчеркнул, что открытие велопроката в Мурманске - это прежде всего социальный проект. "Час поездки стоит 30 рублей, здесь бизнеса нет, это социальный проект. Очень много скептиков было у этого проекта, но несмотря ни на что мы его реализовали. Я думаю, это будет востребовано молодежью и не только, востребовано туристами", - сказал Ким.

Президент общественного велопроката ВТБ "Велобайк" Максим Акимов добавил, что система проката велосипедов довольно проста, необходимо скачать мобильное приложение или зарегистрироваться на сайте, там можно выбрать наиболее подходящий вариант по длительности использования велосипеда, оплатить, там же есть доступ к службе технической поддержки. "В эксплуатацию поступили 100 велосипедов - они все новые, французское оборудование, антивандальные, всепогодные, поэтому прошу всех жителей бережно относиться, от этого будет зависеть дальнейшее развитие этого проекта", - подчеркнул Акимов.

Все площадки проката оборудованы видеонаблюдением, для "забывчивых" предусмотрены штрафные санкции - если взятый в прокат велосипед не возвращается на базу в течение двух суток, с банковской карты оформившего прокат снимается 30 тыс. рублей в качестве штрафа.