Карантин в Казахстане продлится до конца июля

НУР-СУЛТАН, 13 июля. /ТАСС/. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что карантин в связи с коронавирусом продлится в стране еще две недели - до конца июля.

"В связи с эпидемиологической ситуацией в стране режим карантина будет продлен еще на две недели. Завтра правительственная комиссия примет решение. Карантин нужен для защиты здоровья граждан при условии соблюдения ими строгих мер самозащиты", - написал Токаев на своей странице в Twitter в понедельник.

Ранее на фоне ухудшения эпидемической ситуации власти республики приняли решение с 5 июля на 14 дней ввести ряд дополнительных карантинных ограничений с возможностью их продления или ужесточения.

"Первые признаки стабилизации нужно закрепить, эти две недели станут ключевыми. Правительство выплатит 42,5 тыс. тенге (порядка $103 - прим. ТАСС) за июль нуждающимся", - добавил президент Казахстана. В период действия режима чрезвычайного положения в апреле и мае казахстанцы, лишившиеся доходов, могли получить выплаты из государственного фонда социального страхования в размере 42,5 тыс. тенге.

Режим чрезвычайного положения в связи с распространением коронавируса действовал в Казахстане с 16 марта по 11 мая, однако ограничительные меры в различных регионах республики сохранились и после истечения этого срока. На данный момент в стране подтверждено 59 899 случаев заражения коронавирусом, 34 190 пациентов выздоровели, 375 человек умерли.