На Кубани разработают концепцию энергоснабжения в условиях высокой нагрузки на сети

КРАСНОДАР, 13 июля. /ТАСС/. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев поручил профильным ведомствам разработать в течение месяца концепцию бесперебойного энергоснабжения в регионе, где из-за установившейся жаркой погоды резко возросло потребление электричества и возникали аварии на сетях. Об этом он сообщил у себя в Telegram-канале в понедельник.

На прошлой неделе в Краснодаре начали происходить массовые аварии на оборудовании АО "НЭСК - электросети" из-за большой нагрузки на энергосистему в связи с установившейся в регионе жаркой погодой. Только в краевой столице, по данным администрации региона, по состоянию на 6 июля без света оставались более 40 тыс. жителей. Часть неполадок была устранена в тот же день, часть - на следующий, 7 июля произошли новые аварии, полностью электроснабжение было восстановлено 8 июля. Подобные перебои были зафиксированы и в других муниципалитетах края, но они не носили столь массового характера.

"Прокуратура и Ростехнадзор проведут проверку и дадут оценку тому, как эксплуатируются и модернизируются сети энергоснабжающими организациями - важно разобраться, что они делают для профилактики ЧП. От подобных аварий страдают не только жители края, но и экономика региона в целом. Кроме того, поручил министерству ТЭК и ЖКХ региона совместно с монополистами в течение месяца разработать концепцию надежного энергоснабжения края", - написал Кондратьев.

Ранее сообщалось, что потребление электроэнергии в Краснодаре на 50% превысило максимальный показатель 2019 года. Руководитель управления СК по Краснодарскому краю Вадим Бугаенко поручил организовать доследственную проверку по факту случившегося. Губернатор Краснодарского края поручил во вторник создать оперативный штаб по устранению неполадок и задействовать возможные резервы для недопущения подобных ситуаций.

В летний период, когда в Краснодарский край приезжают туристы, нагрузка на энергосистему увеличивается, периодически происходят аварийные отключения электричества. Общая мощность энергостанций региона составляет 2,1 тыс. МВт, в то время как максимум электрической нагрузки в пик в регионе превышает 5 тыс. МВт. По этой причине электроснабжение потребителей региона осуществляется в том числе из Ростовской области и Ставропольского края в объеме до 3 тыс. МВт.