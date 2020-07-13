Власти Гонконга вновь запретили населению собираться в группы больше четырех человек

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 13 июля. /ТАСС/. Глава администрации Гонконга Кэрри Лам в понедельник ввела ряд ограничительных мер из-за ускорения распространения коронавируса в мегаполисе. В частности, населению вновь запретили собираться в группы больше четырех человек вместо нынешних пятидесяти.

"Сейчас, когда эпидемиологическая ситуация стала более критической, нам придется вновь ужесточить меры по социальному дистанцированию", - сказала она на пресс-конференции. Также, по ее словам, принято решение сократить работу ресторанов, которые "после шести часов вечера теперь смогут работать только навынос".

Вводится также режим ношения масок во всех видах общественного транспорта и в такси. На неделю будут закрыты развлекательные заведения, такие как ночные клубы, игровые центры, кинотеатры, спортзалы. "Данные меры вступят в силу в ночь на среду", - уточнила Лам.

За последние сутки в Гонконге было выявлено 52 случая заражения коронавирусом, включая 11 завозного характера. Ранее самый высокий суточный показатель здесь отмечался 27 марта - 65 случаев заражения. Потом ситуация постепенно нормализовалась, и с конца мая в мегаполисе были открыты школы, пляжи, бары, ночные клубы, музеи и другие общественные места. Однако с 5 июля в этом специальном административном районе Китая вновь стали фиксироваться местные случаи распространения коронавируса после трех недель нулевого прироста.

В связи с ухудшением эпидемиологической ситуации в понедельник также принято решение об отмене крупнейшей книжной ярмарки, открытие которой было намечено на 15 июля в Гонконгском центре выставок и конференций.

В общей сложности здесь было зарегистрировано 1 522 случая вызванных коронавирусом заболевания. 13 июля стало известно о новом, восьмом летальном исходе от вызываемого коронавирусом заболевания - скончалась 95-летняя пациентка.