Венгрия впускает россиян, кинотеатры могут открыться. Главное о коронавирусе за 13 июля

Россия
- Всего зафиксировано 733 699 случаев заражения, из них новых — 6537. За сутки умерли 104 человека (минимум с 29 июня), за весь период — 11 439.
- Россияне с 15 июля смогут въезжать в Венгрию при условии соблюдения двухнедельного карантина или предоставления справки об отсутствии заражения коронавирусом.
- В Петербурге возобновляют работу салоны красоты и тренировочные базы.
- Кинотеатры могут возобновить работу по решению глав регионов.
- Вакцина от коронавируса может поступить в гражданский оборот в середине августа.
Москва
- Всего зафиксировано 230 029 случаев заражения, из них новых — 672.
Мир
- Всего зафиксировано более 12,9 млн случаев заражения, умерли более 569 тыс. человек (данные Университета Джонса Хопкинса).
- Финляндия открывает границы для поездок почти в 20 стран Европы.
- Карантин в Казахстане продлится до конца июля.