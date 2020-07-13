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Пандемия коронавируса нового типа

Венгрия впускает россиян, кинотеатры могут открыться. Главное о коронавирусе за 13 июля

© Сергей Карпухин/ТАСС
Коротко об основных новостях в Москве, России и мире

Россия

  • Всего зафиксировано 733 699 случаев заражения, из них новых — 6537. За сутки умерли 104 человека (минимум с 29 июня), за весь период — 11 439.
  • Россияне с 15 июля смогут въезжать в Венгрию при условии соблюдения двухнедельного карантина или предоставления справки об отсутствии заражения коронавирусом. 
  • В Петербурге возобновляют работу салоны красоты и тренировочные базы.
  • Кинотеатры могут возобновить работу по решению глав регионов.
  • Вакцина от коронавируса может поступить в гражданский оборот в середине августа.

Москва

  • Всего зафиксировано 230 029 случаев заражения, из них новых — 672.

Мир

  • Всего зафиксировано более 12,9 млн случаев заражения, умерли более 569 тыс. человек (данные Университета Джонса Хопкинса).
  • Финляндия открывает границы для поездок почти в 20 стран Европы.
  • Карантин в Казахстане продлится до конца июля.  
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