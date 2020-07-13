На пляжах в Воронеже выявили превышение содержания кишечных палочек в 240 раз

ВОРОНЕЖ, 13 июля. /ТАСС/. Санитарные врачи выявили в воде на пляжах в Воронеже превышение в 240 раз содержания бактерий, входящих в группу кишечных палочек. Купание в такой воде опасно для здоровья, сообщила в понедельник пресс-служба управления Роспотребнадзора по Воронежской области.

"На реке Усмань, место отдыха у базы отдыха "Маяк"; на левом берегу Воронежского водохранилища; в парке "Дельфин" в Воронеже превышение по ОКБ (общие колиформные бактерии) в 48 раз, ТКБ (термотолерантные колиформные бактерии) - в 240 раз; место отдыха у спорткомплекса "Локомотив" по улице Панфилова; территория, прилегающая к парку "Алые паруса" - превышение по ОКБ в 48 раз", - говорится в сообщении.

Термотолерантные колиформные бактерии (ТРБ) и общие колиформные бактерии (ОКБ) входят в группу кишечных палочек, присутствуют в пищеварительном тракте животных и человека, в отходах их жизнедеятельности, их наличие свидетельствует о попадании в воду канализационных стоков. ОКБ и ТКБ могут стать причиной инфекционного заболевания, вызывают поражение желудочно-кишечного тракта с развитием интоксикации и диареи.

Как сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора, санитарные врачи провели отбор 291 пробы воды на пляжах региона для санитарно-химического, микробиологического и паразитологического исследования. После получения анализов в мэрию Воронежа направлены предписания о том, что на пляжах требуется установить щиты с информацией о воде, не соответствующей нормам для купания.