Дизайнеры из Швейцарии победили в номинации "Большой сад" Moscow Flower Show 2020

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Победителей девятого фестиваля Moscow Flower Show 2020 объявили в столице. В номинации "Большой сад" звание лучших получили дизайнеры из Швейцарии, хотя "золото" в ней получили стразу шесть участников, сообщили в понедельник в пресс-службе столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды.

Ежегодный фестиваль садов и цветов "Moscow Flower Show" впервые в 2020 году прошел в онлайн-формате. Принять участие в мероприятии смогли люди со всего мира. "Самая напряженная борьба развернулась за номинацию "Большой сад". Дизайнеры из разных стран прислали настолько интересные проекты, что жюри присудило "золото" сразу шести участникам, однако звания лучшего в номинации удостоился один - ландшафтный дизайнер из Швейцарии Йонас Эггер и компания "Гринхэнс ГмбХ" за виртуальный сад "Self-isolated", - говорится в сообщении.

В этом году в фестивале приняли участие Россия, Армения, Великобритания, Германия, Италия, Литва, Швейцария, Бангладеш, Болгария, Индия, Иордания, Канада, Китай, Нидерланды, США и Иран. "Свои работы представили 40 ландшафтных дизайнеров из 16 стран, а насладились красотой виртуальных садов 79 тыс. человек", - говорится в сообщении.

Жюри присудило награды участникам в пяти номинациях: "Реализованный сад", "Малый сад", "Большой сад", "Smart Garden", "Новые имена", а также победителю внеконкурсной номинации "Специальные проекты".