Власти Подмосковья выплатят по 2 млн рублей потерявшим дома при подтоплении в Рузе

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Жители подмосковной Рузы, потерявшие дома из-за подтопления, получат компенсацию в размере 2 млн рублей от правительства Подмосковья. Об этом сообщил в понедельник губернатор Московской области Андрей Воробьев.

"Что касается людей, которые потеряли дома: мы выплатим компенсацию по 2 млн рублей. А там, где дома можно восстановить, мы предусмотрели выплату в 300 тыс. рублей. Каждый сможет распорядиться этой суммой по своему усмотрению", - написал он на своей странице "ВКонтакте".

Губернатор также отметил, что пострадавшие в результате подтопления получат материальную помощь в размере 30 тыс. рублей на каждого члена семьи. "Это экстренная социальная помощь на первое время - на покупку всего необходимого", - добавил Воробьев.

Он также сообщил, что в ближайшие несколько дней на западе региона ожидаются сильные осадки, которые могут достичь 60% от месячной нормы. "Поручил всем службам вместе с главами и МЧС проверить инфраструктуру, в первую очередь - в городских округах Можайский, Наро-Фоминский, Истринский, Красногорский, Дмитровский, Дубна, Одинцово", - заключил Воробьев.

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