Патриарх Кирилл призвал Черногорию остановить гонения на Сербскую православную церковь

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал власти Черногории отменить дискриминационный закон, предусматривающий изъятие имущества Сербской православной церкви (СПЦ) на территории страны. Об этом говорится в его заявлении, опубликованном на сайте Синодального отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата в понедельник.

"Полгода назад принят дискриминационный закон, нацеленный на национализацию церковной собственности - прежде всего храмов и монастырей. Звучат обещания создать "автокефальную церковь" с участием местных раскольников. <...> Призываю гражданские власти Черногории отменить дискриминационный закон, внесший разделение и раскол в черногорское общество, остановить гонения на православную церковь, прекратить попытки создать вместо нее какую-то иную церковную структуру", - написано в заявлении.

Патриарх сравнил ситуацию в Черногории с украинской. "Правитель светского государства не может создать церковь. <...> Горькие плоды такой политики можно видеть на Украине, где претерпела крах попытка "объединить народ" через учреждение новой "поместной церкви". Эта авантюра лишь углубила раскол и принесла страдания миллионам православных украинцев", - цитирует его сайт ОВЦС.

Прихожане СПЦ проводят в Черногории, Сербии и Республике Сербской (в составе Боснии и Герцеговины) массовые акции протеста против притеснения СПЦ в Черногории, где в ночь на 27 декабря 2019 года парламент принял закон "О свободе вероисповедания и убеждений и правовом положении религиозных общин". Он предусматривает изъятие церковной собственности у СПЦ, речь идет более чем о 650 святынях, включая известный в православном мире монастырь Острог.

Президент Сербии Александар Вучич на совместной пресс-конференции с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в Белграде заявил, что попросил Россию о защите православной церкви на Балканах.