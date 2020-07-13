В Вологодской области продлили часть ограничений из-за коронавируса до 3 августа

ВОЛОГДА, 13 июля. /ТАСС/. Правительство Вологодской области продлило режим ограничений из-за коронавируса до 3 августа, приняв несколько дополнительных послаблений второго этапа. С 14 июля прекращают работу контрольно-пропускные пункты, отменены электронные пропуска для приезжих из других регионов, режим двухнедельной самоизоляции сохраняется для вахтовиков и прибывших из-за рубежа, сообщил в понедельник губернатор Вологодской области Олег Кувшинников.

"Мы продеваем режим повышенной готовности до 3 августа, тем не менее, я считаю необходимым расширить второй этап снятия ограничений. С учетом того, что нам удается обеспечить контроль за ситуацией, мною принято решение продолжить снятие ограничений второго этапа. С 14 июля прекращают свои деятельность муниципальные и региональные контрольно-пропускные пункты", - сказал Кувшинников на заседании регионального оперштаба.

Также отменяются электронные пропуска на въезд в регион и требование двухнедельной самоизоляции для прибывших из других регионов. При этом сохраняется 14-дневная самоизоляция для прибывших из-за границы и вахтовиков, для заразившихся коронавирусом и контактных с ними лиц, сообщил губернатор. "Для сохранения контроля и раннего выявления заболевших увеличиваем объемы тестирования. С сегодняшнего дня вводится 100% тестирование для граждан с симптомами ОРВИ и гриппа. Это тестирование будет организовано и для приезжающих из других регионов", - добавил Кувшинников.

По его данным, на 13 июля в области 1 915 зараженных, уровень заболеваемости в расчете на 100 тыс. человек в три раза ниже, чем в целом по стране. "Выздоровело 78% от общего числа заболевших, это второе место в СЗФО после Ленобласти, у нее 84%. Фактически болеют 401 человек, 144 госпитализированы, в госпиталях в Вологде и Череповце. Большинство переносят заболевание в легкой форме. В тяжелом состоянии 23 человека, из них один на аппарате искусственной вентиляции легких. Скончалось, к сожалению, 19 человек. Уровень летальности - 0,99%, что ниже среднероссийского 1,6%", - сказал руководитель региона.

При этом сохраняются домашние очаг и среди вахтовиков, сообщил он. "Прирост зараженных за минувшие сутки - 27 чел. У нас нет устойчивой тенденции к снижению ежедневного прироста, а это главный критерий для перехода к третьему этапу снятия ограничений. Мы перевыполняем требуемый уровень по доле свободных коек и по объему тестирования, но при этом коэффициент распространения у нас 1,5, а для третьего этапа он должен быть не более 0,5. Средний прирост за две недели 1,3% вместо требуемого 1%", - сказал Кувшинников.