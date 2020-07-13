Число голодающих в мире в 2020 году может вырасти на 132 млн из-за пандемии

РИМ, 13 июля. /ТАСС/. Рост числа голодающих в мире в 2020 году в результате последствий пандемии вызванного коронавирусом заболевания может составить от 83 млн до 132 млн человек. Такие прогнозы содержатся в распространенном в понедельник докладе "Положение дел в области продовольственной безопасности и питания в мире", который подготовили Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО) и другие международные организации.

Как в нем указывается, данная ситуация ставит под угрозу достижение одной из целей устойчивого развития, а именно нулевого показателя голода к 2030 году. В 2019 году число голодающих в мире составило 690 млн, что на 10 млн больше, чем в 2018 году. За последние пять лет это число выросло на 60 млн, указывается в докладе. Всего голодают 8,9% населения планеты. К 2030 году число голодающих может возрасти до 840 млн в случае, если будут сохраняться нынешние тенденции.

Наибольшее число голодающих проживают в азиатском регионе (381 млн человек). При этом наибольшее соотношение между голодающими и общим числом жителей наблюдается в Африке, где голодает 19,1% населения. Всего в мире 2 млрд человек не имеют полного доступа к качественным продуктам питания, 3 млрд человек не могут себе позволить придерживаться здоровой диеты. При этом речь идет как о недоедающих или испытывающих нехватку продовольствия, так и людях, страдающих ожирением из-за неправильного питания. Как подсчитали специалисты, невозможность такого большого числа лиц придерживаться здоровой диеты обойдется глобальной системе здравоохранения в $1,3 трлн к 2030 году, тогда как обеспечение качественными продуктами позволило бы сократить эту сумму на 97%.

Данный ежегодный отчетный доклад подготовлен ФАО совместно с Международным фондом сельскохозяйственного развития, Детским фондом ООН (ЮНИСЕФ), Всемирной продовольственной программой (ВПП) и Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ). Его цель заключается в информировании о результатах в деле искоренения голода, обеспечения продовольственной безопасности и улучшения уровня питания. В докладе указываются основные тенденции в контексте поставленных целей в области устойчивого развития на период до 2030 года.