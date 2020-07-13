Почти 2 млн рублей выделили в Кировском районе Северной Осетии на борьбу с коронавирусом

ВЛАДИКАВКАЗ, 13 июля. /ТАСС/. Власти Кировского района Северной Осетии выделили 1,8 млн рублей на борьбу против новой коронавирусной инфекции. Об этом сообщил глава района Борис Накусов на встрече с руководителем республики Вячеславом Битаровым.

Всего за время пандемии новая коронавирусная инфекция в районе выявлена у 201 человека. Выздоровело 190 человек, два летальных случая. Еще 11 человек находятся на амбулаторном лечении.

"Из резервного фонда района было выделено 1 млн 800 тыс. рублей на проведение необходимых мероприятий в целях предупреждения распространения коронавирусной инфекции в Кировском районе, в том числе 100 тыс. рублей на оснащение палат центральной больницы. К тому же, в районе создан попечительский фонд из представителей бизнеса в целях оказания материальной помощи в виде продуктовых наборов", - сказал Накусов, которого цитирует пресс-служба главы и правительства республики.

По его словам, на территории района продолжается соблюдение режима самоизоляции, регулярно проводится обработка дезинфицирующими средствами мест пребывания людей, а также в организациях, работающих в период ограничительных мер. Всего за время пандемии новая коронавирусная инфекция в районе выявлена у 201 человека. Выздоровело 190 человек, два летальных случая. Еще 11 человек находятся на амбулаторном лечении.

Всего в Северной Осетии зафиксировано 4271 случай заболевания. Из всех подтвержденных на сегодняшний день в республике случаев 3688 человек выздоровели, 485 проходят лечение амбулаторно, 31 - в больницах, 67 скончались.