"Яндекс.Дзен" добавил функцию обмена личными сообщениями с авторами текстов

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. "Яндекс.Дзен" (рекомендательная лента контента и платформа для блогеров) объявил о добавлении новой функции, которая позволит читателям общаться в личных сообщениях с авторами публикаций. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе платформы.

"Теперь общаться с блогерами можно не только в комментариях: любой пользователь "Дзена" сможет написать любимому автору личное сообщение. Иконка мессенджера появится в канале блогера и в шапке публикации. Личные сообщения дают блогеру возможность активнее общаться с аудиторией и развивать сообщество вокруг своего канала. Например, проводить конкурсы, опросы своих подписчиков или собирать идеи для новых статей и видео", - говорится в сообщении.

Отмечается, на этапе запуска мессенджер будет доступен части пользователей "Дзена", но в ближайшее время станет доступен всем. Блогеры для такого взаимодействия должны включить эту функцию в настройках редактора. Пользователи Дзена также могут общаться в мессенджере друг с другом. Если разговор в комментариях хочется продолжить лично, можно сразу перейти в мессенджер.

Иконки мессенджера появятся в десктопной и мобильной версии сайта "Яндекс.Дзена". Также отправлять личные сообщения авторам можно из статей "Дзена" в мобильном приложении "Яндекса" для Android и iOS и в "Яндекс.Браузере" на всех платформах.