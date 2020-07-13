Рахмон и Путин обсудили борьбу с распространением коронавируса

ДУШАНБЕ, 13 июля. /ТАСС/. Президенты Таджикистана Эмомали Рахмон и России Владимир Путин обсудили вопросы таджикско-российских отношений и ситуацию с коронавирусной инфекцией в обеих странах. В ходе телефонного разговора таджикский лидер указал на значимость наращивания взаимодействия обеих стран, сообщает в понедельник пресс-служба главы государства.

"Стороны с тревогой высказались о ситуации с коронавирусной инфекцией, которая продолжает оставаться крайне напряженной в глобальном масштабе, и обменялись информацией о мерах, принимаемых в обеих странах в целях снижения угрозы распространения пандемии COVID-19", - говорится в сообщении.

Пресс-служба отмечает, что в этом контексте Рахмон указал "на важность наращивания сотрудничества двух стран в сфере здравоохранения".

В ходе разговора собеседники отметили хорошую динамику развития межгосударственного взаимодействия Таджикистана и России в таких сферах сотрудничества, как торгово-экономические и культурно-гуманитарные связи, а также в сфере безопасности.

Ранее пресс-служба Кремля сообщила, что в ходе разговора Владимир Путин обсудил со своим таджикистанским коллегой Эмомали Рахмоном вопросы двустороннего сотрудничества. Также было отмечено, что президенты обсудили ряд актуальных вопросов двусторонней повестки дня.