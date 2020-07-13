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Пандемия коронавируса нового типа

Рахмон и Путин обсудили борьбу с распространением коронавируса

Президент Таджикистана указал на важность наращивания сотрудничества двух стран в сфере здравоохранения

ДУШАНБЕ, 13 июля. /ТАСС/. Президенты Таджикистана Эмомали Рахмон и России Владимир Путин обсудили вопросы таджикско-российских отношений и ситуацию с коронавирусной инфекцией в обеих странах. В ходе телефонного разговора таджикский лидер указал на значимость наращивания взаимодействия обеих стран, сообщает в понедельник пресс-служба главы государства.

"Стороны с тревогой высказались о ситуации с коронавирусной инфекцией, которая продолжает оставаться крайне напряженной в глобальном масштабе, и обменялись информацией о мерах, принимаемых в обеих странах в целях снижения угрозы распространения пандемии COVID-19", - говорится в сообщении.

Пресс-служба отмечает, что в этом контексте Рахмон указал "на важность наращивания сотрудничества двух стран в сфере здравоохранения".

В ходе разговора собеседники отметили хорошую динамику развития межгосударственного взаимодействия Таджикистана и России в таких сферах сотрудничества, как торгово-экономические и культурно-гуманитарные связи, а также в сфере безопасности.

Ранее пресс-служба Кремля сообщила, что в ходе разговора Владимир Путин обсудил со своим таджикистанским коллегой Эмомали Рахмоном вопросы двустороннего сотрудничества. Также было отмечено, что президенты обсудили ряд актуальных вопросов двусторонней повестки дня.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичТаджикистанРоссияРахмон, ЭмомалиПандемия коронавируса нового типа
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