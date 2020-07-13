Глава ВОЗ заявил, что многие страны пошли в неверном направлении в борьбе с коронавирусом

ЖЕНЕВА, 13 июля. /ТАСС/. Многие государства пошли в неверном направлении в рамках борьбы с коронавирусом. Об этом заявил в понедельник глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус.

"Слишком многие страны пошли в неверном направлении. Коронавирус остается врагом общества номер один, однако действия многих правительств и людей не отражают этого. А неоднозначные сигналы со стороны лидеров подрывают самый важный элемент любого ответа (на кризис - прим. ТАСС) - доверие", - сказал он.

Глава ВОЗ не уточнил, какие именно страны, по его мнению, выбрали неверную стратегию борьбы с распространением инфекции. Однако он призвал правительства "четко и своевременно информировать своих граждан и реализовывать всеобъемлющие стратегии, сфокусированные на прерывание цепочек передачи вируса и спасении жизней".

Глава ВОЗ подчеркнул, что коронавирус нового типа продолжит распространяться, если не будут соблюдаться базовые правила противодействия пандемии.

"Если общество не будет придерживаться базовых принципов общественного здравоохранения, есть только один вариант развития пандемии, - отметил он. - Ситуация будет только ухудшаться". Глава ВОЗ уточнил, что речь идет о том, что люди должны соблюдать физическую дистанцию, регулярно мыть руки, носить маски, закрывать рот, когда кашляют, и оставаться дома в случае заболевания.