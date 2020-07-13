Умер востоковед Евгений Челышев

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Выдающийся исследователь культуры Индии, сотрудник Российского НИИ культурного и природного наследия, академик РАН Евгений Челышев умер в понедельник на 99-м году жизни, сообщает пресс-служба института.

"В возрасте 98 лет скончался всемирно известный русский ученый, востоковед, культуролог и филолог, главный научный сотрудник Российского НИИ культурного и природного наследия имени Д. С. Лихачева, академик РАН Евгений Петрович Челышев. <...> Исследователь создал отечественную школу исследования современной восточной литературы, внес большой личный вклад в развитие культурных связей между Россией и Индией. Особое место занимают труды по культурологии и межцивилизационным контактам, по проблемам природного и культурного наследия, в том числе идейного наследия российской эмиграции, а также по истории Великой Отечественной войны", - говорится в сообщении.

Академик Челышев родился 27 октября 1921 года в Москве. В 1939 году был призван в армию, служил стрелком-радистом на фронтах Великой Отечественной войны, работал переводчиком на допросах пленных, участвовал в параде Победы 24 июня 1945 года. В сентябре 1944 года был направлен на учебу в Военный институт иностранных языков Красной Армии. В 1956 году, будучи кандидатом наук, был приглашен на работу в Институт востоковедения АН СССР, где защитил докторскую диссертацию и проработал до 1988 года. Годом ранее ученый стал действительным членом Академии наук СССР.

Широта научных интересов позволила ему объединить коллег в рамках Научного совета при Президиуме РАН по изучению и охране культурного и природного наследия. С 2012 года успешно развивается основная исследовательская программа Научного совета "Цивилизационный путь России", которой непосредственно руководил академик Челышев. Исследователь также входил в состав Главной редакционной комиссии под руководством министра обороны РФ для создания истории Великой Отечественной войны.