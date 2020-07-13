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Кабмин освободил замглавы Минкавказа от должности в связи с упразднением министерства

Президент России Владимир Путин 21 января упразднил Министерство РФ по делам Северного Кавказа

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин освободил от занимаемой должности заместителя министра по делам Северного Кавказа Арсена Гаглоева. Соответствующее распоряжение опубликовано в понедельник на официальном интернет-портале правовой информации.

"Освободить Гаглоева Арсена Алановича от должности заместителя министра Российской Федерации по делам Северного Кавказа в связи с упразднением министерства Российской Федерации по делам Северного Кавказа", - говорится в документе.

Президент России Владимир Путин 21 января упразднил Министерство РФ по делам Северного Кавказа. Правопреемником Минкавказа было назначено Минэкономразвития. Министерство РФ по делам Северного Кавказа будет окончательно ликвидировано до 15 августа 2020 года.

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