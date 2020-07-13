Президент Мексики заявил о возможной закупке "Авифавира" у России

МЕХИКО, 13 июля. /ТАСС/. Правительство Мексики готово к переговорам с властями РФ по поводу возможной закупки российского препарата "Авифавир" для лечения пациентов с коронавирусом. Об этом президент латиноамериканского государства Андрес Мануэль Лопес Обрадор сообщил в понедельник на традиционной ежедневной пресс-конференции, которая транслировалась на сайте правительства.

"Что касается препарата для противодействия вирусу, мы открыты к участию [в сотрудничестве] с любой страной по этому вопросу, по всем [вопросам], но особенно по таким, которые касаются здоровья нашего народа. Таким образом, мы с радостью получили это предложение правительства России. И конечно же, мы готовы установить контакт, мы готовы к этому", - сказал Лопес Обрадор, отвечая на соответствующий вопрос.

"Наверное, глава МИД [Мексики Марсело Эбрард] уже рассмотрел такую возможность, и он постарается связаться с правительством России, с которым, кстати, у нас хорошие отношения", - отметил мексиканский лидер.

"Авифавир" - один из двух зарегистрированных в мире препаратов против коронавируса. 29 мая он получил регистрационное удостоверение Министерства здравоохранения РФ, став первым зарегистрированным в России препаратом против коронавируса. Минздрав РФ 3 июня включил "Авифавир" в седьмую версию перечня методических рекомендаций по профилактике, диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции.