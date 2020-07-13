Великобритания запретит въезд приговоренным к тюремному заключению иностранцам

ЛОНДОН, 13 июля. /ТАСС/. Великобритания запретит въезд в страну для иностранцев, которые на родине были осуждены на срок от одного года тюремного заключения. Об этом говорится в новых иммиграционных правилах, распространенных в понедельник министерством внутренних дел Соединенного Королевства.

Правила, которые вступят в силу со следующего года, будут распространяться и на граждан Евросоюза. "Лицам, намеревающимся въехать в Великобританию, может быть в этом отказано, если им было назначено наказание, связанное с лишением свободы на срок как минимум 12 месяцев, если они совершили преступление, повлекшее серьезный ущерб, если они являются рецидивистами, демонстрирующими неуважение к закону, если их личные качества, поведение или связи означают, что их нахождение [на территории королевства] не способствует общественному благу", - говорится в 130-страничном документе.

Также отмечается, что иностранцы, которые будут приговорены в Великобритании к тюремным срокам продолжительностью от года, или те, чье нахождение в стране не будет способствовать общественному благу, будут депортированы. До этого граждане ЕС могли быть высланы из королевства лишь в случае, если они признавались угрозой для страны.

Балльная система

В документе приводятся детали системы выдачи виз для работы и учебы в стране, основанной на баллах. Она вступит в силу 1 января 2021 года по завершении переходного периода, действующего с момента выхода Великобритании из состава ЕС 31 января нынешнего года. Эта система, как и вышеуказанные правила, будет расширена и начнет распространяться и на граждан ЕС.

Согласно новым правилам, для того, чтобы запрос на рабочую визу был рассмотрен, заявителю необходимо будет набрать не меньше 70 баллов. Больше всего баллов (по 20) дадут предложение о трудоустройстве от компании из Великобритании, наличие навыков, соответствующих требованиям работодателя, уровень зарплаты, превышающий £25,6 тыс. ($31 тыс.) в год, редкая и нужная в королевстве профессия, а также ученая степень по одной из научно-технических специальностей.

Меньше баллов (по 10) дадут соискателю со знанием английского языка, имеющего ученую степень по специальности, не входящей в перечень, но связанной с его будущей работой, а также с уровнем зарплаты в пределах £23-25,6 тыс. ($28-31 тыс.) в год. Соискателям студенческих виз будут начисляться баллы за знание английского, наличие предложения об учебе в британском вузе и средств, необходимых для того, чтобы жить в стране во время обучения.

Новые требования достаточно гибки и, к примеру, должны позволить ученым въезжать в Великобританию даже без предложения о работе. Требования к зарплате квалифицированных специалистов понижены по сравнению с действующими сейчас (£30 тыс. в год), а минимум установлен на уровне £20,5 тыс. (такой уровень зарплаты не предполагает начисления баллов). Не имеет значения возраст обращающихся за визами, который является важным критерием в ряде других стран, использующих балльную систему.

Изменения направлены на то, чтобы по-прежнему привлекать в страну ученых и специалистов в своих областях, однако ограничить приток низкоквалифицированной рабочей силы. По оценкам Лондона, 70% рабочей силы в ЕС не соответствует требованиям, которые начнут предъявлять к соискателям британских рабочих виз.