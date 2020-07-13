В ВОЗ убеждены, что источник возникновения коронавируса следует искать в Ухане

ЖЕНЕВА, 13 июля. /ТАСС/. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) считает, что в изучении возникновения коронавируса следует применять научную методологию и действовать, начав с места, где была первая вспышка заболевания, то есть в китайском Ухане. Об этом заявил в понедельник на брифинге в Женеве директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан, отвечая на вопрос о последних исследованиях сточных вод на предмет выявления коронавируса в разных странах.

"В случае с болезнями, которые убивают людей, необходимо определить эпицентр. Первый кластер появился в Китае. Это был эпицентр", - сказал он, подчеркнув, что "необходимо в полном объеме понять происхождение вируса".

По словам Райана, переносчик вируса от животных к человеку пока не определен, и он может обнаружиться где угодно. "Нужно следовать научной методологии", - убежден представитель ВОЗ.

"Все это следует изучать там, где была первая вспышка заболевания, а это был китайский Ухань", - резюмировал Райан.

Миссия для исследований

Райан сообщил, что ВОЗ отправила миссию в Китай, чтобы подготовиться к исследованиям в будущем, проведение полевых исследований пока не планируется.

"Все должны понимать, что это предварительная миссия", - указал он, отвечая на вопросы журналистов. "На данный момент пока никто не планирует проводить полевые исследования", - подчеркнул он, пояснив, что на основании сделанных первой группой выводов, поставленных целей и задач будет сформирована исследовательская команда, которая будет работать в тесном сотрудничестве с китайскими партнерами.

По словам Райана, сейчас отправившиеся в Китай члены группы находятся в карантине.

10 июля глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что основная задача группы специалистов будет заключаться в том, чтобы подготовить основу и план работы для возглавляемой ВОЗ международной миссии. Цель экспертов будет заключаться в том, чтобы продвинуться в понимании животного происхождения вируса и определить, как он передался от животных человеку.