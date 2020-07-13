Судья в США запретила проведение первой за 17 лет смертной казни на федеральном уровне

ТАСС, 13 июля. Судья столичного округа Колумбия Таня Чаткэн издала в понедельник судебное решение, запрещающее приведение в исполнение первого за 17 лет смертного приговора преступнику, осужденному на федеральном уровне.

"Поскольку интересам общества не соответствует проведение поспешного судебного процесса и, [напротив, им] соответствует процесс подтверждения того, что применение наиболее серьезного наказания происходит в соответствии с нашей Конституцией, суд считает издание предварительного судебного запрета соответствующим интересам общества", - говорится в документе.

Решение принято в день, когда должна была состояться первая из четырех смертных казней, распоряжение об осуществлении которых издал 15 июня генеральный прокурор США Уильям Барр. Еще две казни должны были быть приведены в исполнение позднее на этой неделе. Судья Чаткэн также отметила, что решение суда связано с необходимостью предоставить осужденным возможность оспорить законность вынесенных приговоров.

12 июля телекомпания CNN сообщила, что апелляционный суд по седьмому федеральному округу США признал недействительным решение, принятое 10 июля судьей окружного суда по южному округу штата Индиана о приостановке приведения в исполнение первого за 17 лет смертного приговора преступнику, осужденному на федеральном уровне. Ранее агентство Associated Press со ссылкой на источники из числа сотрудников исправительных учреждений проинформировало о возобновлении с 13 июля смертной казни в США. Сообщалось, что всего за неделю летальные инъекции будут сделаны трем заключенным тюрьмы в штате Индиана, приговоренным к высшей мере наказания за убийство детей.

Согласно информации газеты Washington Post, последний раз американские федеральные власти приводили в исполнение смертный приговор в 2003 году. С тех пор действовал своего рода неофициальный мораторий из-за того, что не были согласованы правила применения смертельных инъекций. Между тем исключительная мера наказания в стране продолжала применяться в последние годы на уровне властей штатов.