В Псковской области пройдет благотворительный авто-концерт

ПСКОВ, 13 июля. /ТАСС/. Власти Псковской области, где сейчас коронавирусом заражены более 150 медицинских работников, проведут первый в регионе автомобильный концерт. Вырученные средства пойдут на реабилитацию врачей, сообщила в понедельник журналистам первый вице-губернатор Вера Емельянова.

"Из тех людей, которые заболели 155 - это медицинские работники. Мы заинтересованы в том, чтобы оказать им максимальную помощь и поддержку, в том числе в их выздоровлении и реабилитации здоровья. С этой целью готовится акция 18 июля в 18:00 мск. На базе отдыха в Печорском районе состоится уникальный проект, шоу, которое мы впервые пробуем в таком формате: автомобили будут представлять зрительный зал, будет концертная программа", - сказала Емельянова.

Она уточнила, что на территории региона коронавирусом заражено 30 врачей, 70 специалистов среднего медицинского персонала, а также 55 младших медработников. Емельянова добавила, что организатором благотворительного концерта выступает театрально-концертная дирекция Псковской области, которая ранее занималась подготовкой и проведением международного пушкинского театрального фестиваля.

"Паркинг вместит в себя около 400 автомобилей. Средства, собранные на этой акции, позволят помочь каждому, кто перенес это заболевание. Пройти эту реабилитацию на базе наших медицинских организаций, в том числе и в санаторных условиях. Постараемся сделать это максимально корректно и правильно с точки зрения оказания медицинской помощи", - уточнила первый вице-губернатор.

По данным регионального штаба по борьбе с распространением инфекции, всего с начала пандемии в Псковской области выявлено 3 259 случаев заражения и 36 летальных исходов. Выздоровели 1 548 человек.