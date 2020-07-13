На конкурс по развитию экотуризма в России подали заявки 115 команд из 68 регионов

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Оргкомитет Всероссийского конкурса на создание туристско-рекреационных кластеров и развитие экотуризма в России завершил прием заявок. Они поступили от 115 команд из 68 регионов страны, сообщили в понедельник ТАСС в пресс-службе Агентства стратегических инициатив (АСИ), которое является организатором конкурса.

"Завершился прием заявок на конкурс, в оргкомитет поступило 115 заявок из 68 субъектов РФ 8 федеральных округов, объединивших 926 членов команд", - сказали в пресс-службе.

Там уточнили, что многие представленные заявки включают проекты, направленные на развитие сразу нескольких особо охраняемых природных территорий (ООПТ). Общая площадь участвующих в соревновании территорий составляет 58 млн га, это почти четверть всех ООПТ страны. Больше всего заявок было подано из Республики Карелия, где на победу претендует шесть команд. На протяжении почти четырех недель потенциальные участники готовили свои проекты и заполняли заявки на сайте проекта.

"Конкурс, в первую очередь, позволит сформировать у специалистов ООПТ новый взгляд на природную территорию: не как на закрытую территорию со строгим режимом доступа, а как на привлекательный для посетителей и уникальный комплекс, имеющий огромный эколого-туристский и эколого-просветительский потенциал, раскроет возможности для развития территории. Мы надеемся, что конкурс, проводимый АСИ по выявлению лучших проектов развития туризма на уникальных природных территориях, позволит также выявить наиболее взвешенные решения государственно-частного партнерства", - сказал министр природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Кобылкин, отметив, что при развитии экотуризма не стоит забывать, что основная цель ООПТ - сбережение природных богатств России.

Заместитель гендиректора АСИ Ольга Захарова сказала, что отклик от команд, начиная с Калининградской области и заканчивая Сахалином, говорит об актуальности вопроса развития особо охраняемых территорий. "Территории ООПТ стали центрами сотрудничества федеральных и региональных властей, а также местного сообщества и бизнеса. Объединяя усилия, они смогут создать современные и эффективные проекты, которые в будущем принесут существенный доход экономике региона, послужат толчком для развития малого и среднего бизнеса, станут залогом успешной работы с местными сообществами и будут направлены на применение современных подходов в организации туристической деятельности и всесторонне учитывать природные особенности территорий", - отметила она.

Голосование за проекты

Проголосовать за проекты своего или любого другого региона можно с 13 по 23 июля. Участвовать могут только пользователи, зарегистрированные на сайте. Каждый может голосовать за неограниченное количество проектов из любых регионов, но за 1 проект только единожды. Далее конкурсная комиссия выберет 30 лучших, по ее мнению, заявок, междисциплинарные команды которых смогут участвовать в специально разработанной акселерационной программе. Решение конкурсной комиссии будет объявлено 28 июля.

В рамках акселератора 30 команд получат возможность разработать комплексные проекты туристско-рекреационных кластеров по развитию экотуризма и затем представить их органам власти регионов, потенциальным инвесторам и профильным ведомствам. В результате обучения будет создан продукт, полностью готовый к реализации.

"Сейчас, после окончания приема заявок, перед экспертами стоит непростая задача: оценить 115 проектов и выбрать наиболее перспективные территории, чтобы в рамках Акселерационной программы помочь им создать востребованный продукт, готовый к реализации", - сказал генеральный директор Агентства стратегического развития "Центр" (оператор конкурса) Сергей Георгиевский.

Конкурс проходит при поддержке четырех профильных ведомств России: Министерства природных ресурсов и экологии, Министерства экономического развития, Министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики и Ростуризма.